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        BAİBÜ'deki Azerbaycanlı üniversiteliler Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutladı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:38
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        BAİBÜ'deki Azerbaycanlı üniversiteliler Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutladı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutladı.

        "Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bolu Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, burada Azerbaycan'ın zaferini anlatan müzikler dinledi.

        Ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Ermenistan'a karşı elde edilen zaferi eğlenerek kutlayan öğrenciler, daha sonra basın açıklaması yaptı.

        BAİBÜ öğrencisi Turan Teymurzade, Karabağ'ı yeniden Azerbaycan toprağı yapmak için şehit olan askerleri andıklarını belirterek, gazilere de teşekkürlerini iletti.

        Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu her zaman dile getirdiklerini aktaran Teymurzade, elde edilen bu zaferin Azerbaycan halkı için önemine işaret etti.

        Öğrenciler, açıklamanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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