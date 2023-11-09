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        Biatlon A Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor

        Uluslararası Biatlon Birliğince (IBU) gelecek yıl çeşitli ülkelerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası için kota mücadelesi verecek Biatlon A Milli Takımı, Bolu'da hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:06
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        Biatlon A Milli Takımı, Bolu'da kamp yapıyor
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        Uluslararası Biatlon Birliğince (IBU) gelecek yıl çeşitli ülkelerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası için kota mücadelesi verecek Biatlon A Milli Takımı, Bolu'da hazırlıklara başladı.

        Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi'nde 5'i kadın 9 sporcuyla kampa giren milli sporcular, soğuk havanın etkili olduğu bölgede antrenörler Samet Oğlago, Bayram Ören ve Fırat Öztekin eşliğinde antrenman yapıyor.

        IBU tarafından 7-19 Şubat 2024 tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile yıl içerisinde farklı ülkelerde 9 ayakta gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na kota almaya çalışan milliler, 28 Kasım-17 Aralık'ta kota müsabakalarının yapılacağı Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, İtalya ve İsviçre'deki kamplara en iyi şekilde hazırlanıyor.

        Antrenör Oğlago, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonunun son kampını Bolu'da yapmak istediklerini söyledi.

        Gerede'deki tesisin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu aktaran Oğlago, "Kampımız ayın 17'sinde sona erecek. Kasımın son haftası ve aralığın ilk haftası müsabakalarımız başlıyor. Müsabakalarda Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası için kota almaya çalışacağız." dedi.

        Kampa 9 sporcuyla katıldıklarını aktaran Oğlago, "Erkek sporcularımızdan biri geçen yıl Dünya Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu seneki hedefimiz, Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'na daha fazla sporcuyla katılmak. Sonrasında da olimpiyatlara kota almak." diye konuştu.

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