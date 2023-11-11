Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükberk Mahallesi'nde Çığırtkanlar Mezarlığı mevkisinde çiftçiler tarafından yakılan anız ateşi büyüyerek yangına dönüştü.

Yangını kontrol edemeyen vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen sevk edilen ekipler, alevleri söndürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.