Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bolu'da 13 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 13 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesi çalışmaları kapsamında 4 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve 2 araçta arama yaptı.

        Aramada 13 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi, zanlılar M.A. (31), İ.Y. (31), F.P. (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, İ.Y. ve F.P. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Yeniçağalı çiftçiler, Hendek'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti
        Yeniçağalı çiftçiler, Hendek'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti
        Bolu'da Irak uyruklu kişi evinde ölü bulundu
        Bolu'da Irak uyruklu kişi evinde ölü bulundu
        Bolu Valisi Kılıç'tan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı
        Bolu Valisi Kılıç'tan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı
        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Sakaryasporlu taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi
        Sakaryasporlu taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi
        Boluspor - Sakaryaspor: 2-3
        Boluspor - Sakaryaspor: 2-3