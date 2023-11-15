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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "CHP'ye geri dönüş" açıklaması:

        CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:20
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "CHP'ye geri dönüş" açıklaması:
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.

        Özcan, Yaşamkent Mahallesi'nde inşa edilen Deprem Müzesi'nin tanıtım programında gazetecilere yaptığı açıklamada, genel başkan değişiminin ardından yeniden CHP'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara cevap verdi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konu hakkında görüştüklerini aktaran Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece CHP'ye davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanı'mızla değişim oldu CHP'de. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya 'buyur gel' denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü." diye konuştu.

        Özcan, parti tüzüğünün öngördüğü şekilde geri dönme talebini ilgili yerlere ilettiğini belirterek, "Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek. Önümüzdeki hafta orada oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki, önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim." şeklinde konuştu.

        CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan, "Tabii, ben ihraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim." dedi.

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