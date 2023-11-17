Bolu'da "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde "Terapötik Mimarlıkta Sanatın Etkisi" paneli gerçekleştirildi.

BAİBÜ Mimarlık ve Sanat Topluluğu organizasyonuyla Kültür Merkezi Pembe Salon'da düzenlenen panelde konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece, bağımlılıkla mücadelede sanatın iyileştirici gücünün önemini vurguladı.

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Tunda da madde bağımlılığı konusunda mimarlık bölümü öğrencileri ile mimari proje atölyelerinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş da panelde "Türkiye'de Sanatla Terapi ve Mimarlıkta Sanatın Terapötik Etkisi" başlıklı sunum yaptı.