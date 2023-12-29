Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesine kurulan "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" ile Bolu ve çevresinde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan aktif fayların hareketliliği izlenerek kayıt altına alınacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesine kurulan "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" ile Bolu ve çevresinde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan aktif fayların hareketliliği izlenerek kayıt altına alınacak.

BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) işbirliğinde Gölköy yerleşkesine "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Kalafat ve ekibi, BAİBÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Ateş ile akademik ve idari personelin katılımıyla kurulan tesisin, Türkiye'deki deprem çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Bölgede "ilk" olma özelliği taşıdığı belirtilen istasyon ile Bolu ve çevresinde Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan aktif faylar, hareketliliği izlenerek kayıt altına alınacak. Elde edilecek veriler, akademik çalışmalarda kullanılarak bölge hakkında veri bankası oluşturulacak.