Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Göynük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Göynük Mudurnu kara yolunda Mustafa K. idaresindeki 41 HD 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacıayaz Geçidi mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi
        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi
        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı
        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı
        Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
        Bolu'da "Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu" kuruldu
        Göynük'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
        Göynük'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da şarampole devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Mudurnu'da şarampole devrilen otomobildeki karı koca yaralandı