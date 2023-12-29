Göynük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Göynük Mudurnu kara yolunda Mustafa K. idaresindeki 41 HD 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacıayaz Geçidi mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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