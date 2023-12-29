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        Göynük'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nunGöynük ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:35
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        Göynük'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nunGöynük ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

        Göynük Nallıhan kara yolunda N.A. idaresindeki 16 EGA 90 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meyitler mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün, Ankara'da bir yakının cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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