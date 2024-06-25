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        Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma açıldı

        Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bir ilaç mümessiliyle anlaşmalı çalışarak kazancın yarısını aldıkları öne sürülen 4 doktor hakkında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:52
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        Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma açıldı
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        Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bir ilaç mümessiliyle anlaşmalı çalışarak kazancın yarısını aldıkları öne sürülen 4 doktor hakkında soruşturma başlattı.

        Kentte ilaç mümessilliği yapan T.Ş, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 4 ortopedi doktorunun, çalıştığı şirketin piyasaya sürdüğü ilaçları anlaşmalı olarak reçete ettikleri iddiasıyla 5 Haziran'da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) şikayette bulundu.

        Hekimlerin, reçete ettikleri her bir ürün için ilaç parasının yarısını aldıklarını ve ilaç kupürlerini fotoğraflayarak WhatsApp aracılığıyla attıklarını savunan T.Ş, bazı doktorların, ilaç yazdıklarını şifreli anlatmak için küpür yerine kuğu emojisi gönderdiklerini iddia etti.

        Sağlık Bakanlığının, şikayet konusunu İl Sağlık Müdürlüğüne sevk etmesinin ardından söz konusu hastanelerdeki ortopedi doktorları U.G, H.K, R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Bu arada soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne ifade veren T.Ş'nin, hekimlerin verdiği kupürler ile gönderdikleri kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık dosyayı soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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