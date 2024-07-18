Bolu'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Yaşar'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı.

Ayılar parçaladıkları kovanlardaki balı yerken, çok sayıda arı telef oldu.

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