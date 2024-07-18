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        Bolu'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:06
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        Bolu'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.

        Delice köyüne inen ayılar, Ayhan Yaşar'a ait arı kovanlarına saldırdı.

        Ayılar parçaladıkları kovanlardaki balı yerken, çok sayıda arı telef oldu.

        Yaşar'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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