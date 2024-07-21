Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Abant Gölü çevresinde yol çalışması başlatıldı

        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yol çalışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abant Gölü çevresinde yol çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yol çalışması başladı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce göl çevresinde bulunan yolun bozulan kısımları onarılıyor.

        Kepçeyle sökülen kısımlar tekrar küp taşlarla yeniden yapılıyor.

        Çalışmanın yapıldığı alandan araçlarıyla geçen tatilciler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, 5 kilometrelik kısımda yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!

        Benzer Haberler

        Yeşilay Genel Başkanı: Gece-gündüz bağımlı kardeşlerimiz için hazırız
        Yeşilay Genel Başkanı: Gece-gündüz bağımlı kardeşlerimiz için hazırız
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten bağımlılıkla mücadele vurgusu:
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten bağımlılıkla mücadele vurgusu:
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Anadolu Otoyolu'nda büyükbaş hayvan yüklü tırın karıştığı kaza nedeniyle ul...
        Anadolu Otoyolu'nda büyükbaş hayvan yüklü tırın karıştığı kaza nedeniyle ul...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler
        Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler
        Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı
        Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı