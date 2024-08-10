Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi

Sporcular, Abant Gölü Milli Parkı çevresinde ve yaylalarda mücadele etti.

Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, 16 ülkeden 100 sporcu katıldı.

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