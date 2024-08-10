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        Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi

        Abant Gölü Mili Parkı'nda, 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:50
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        Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi
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        Abant Gölü Mili Parkı'nda, 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması gerçekleştirildi.

        Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, 16 ülkeden 100 sporcu katıldı.

        Koşuda, katılımcılar 6 kilometre uzunluğundaki "Lake Run", 18 kilometre uzunluğundaki "Forest Run", 33 kilometre uzunluğundaki "Lotus" ve 60 kilometre uzunluğundaki "Ultra Abant" parkurlarında koştu.

        Sporcular, Abant Gölü Milli Parkı çevresinde ve yaylalarda mücadele etti.

        Dereceye giren sporculara, ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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