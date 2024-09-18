Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik yıla gençlik festivaliyle başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik yıla gençlik festivaliyle başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU(AA- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı açılışında gençlik festivali düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Eylül-23 Ekim'de Gölköy kampüsünde sanatsal ve sportif etkinlikleri içeren gençlik festivali gerçekleştirileceği belirtildi.

        Festivalin, haftanın 4 günü öğrencileri sanat atölyeleri, sinema, konser ve benzeri etkinliklerde bir araya getireceği anlatılan açıklamada, gençlerin, ders dışında kalan zamanlarını arkadaşlarıyla gönüllerince eğlenerek geçireceği ifade edildi.

        Açıklamada, pop, caz, klasik müzik, Türk sanat müziği konserlerinden açık hava sinemalarına, geleneksel ve çağdaş sanat atölyelerinden kareoke ve piknik etkinliğine kadar geniş yelpazede festival coşkusunun yaşanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
        Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
        Otobüste tartıştığı kişiyi indikleri durakta bıçakla yaraladı
        Otobüste tartıştığı kişiyi indikleri durakta bıçakla yaraladı
        Bolu'da fizik tedavi hastaları, hobi bahçesinde toprakla ilgilenip stres at...
        Bolu'da fizik tedavi hastaları, hobi bahçesinde toprakla ilgilenip stres at...
        Otomobil dergilerinden gelen araba merakıyla oto sanayide çalışmaya başladı
        Otomobil dergilerinden gelen araba merakıyla oto sanayide çalışmaya başladı
        Bolu'daki klinik, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgenin hizmetinde
        Bolu'daki klinik, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgenin hizmetinde
        Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü