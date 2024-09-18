Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik yıla gençlik festivaliyle başlayacak

Açıklamada, pop, caz, klasik müzik, Türk sanat müziği konserlerinden açık hava sinemalarına, geleneksel ve çağdaş sanat atölyelerinden kareoke ve piknik etkinliğine kadar geniş yelpazede festival coşkusunun yaşanacağı kaydedildi.

Festivalin, haftanın 4 günü öğrencileri sanat atölyeleri, sinema, konser ve benzeri etkinliklerde bir araya getireceği anlatılan açıklamada, gençlerin, ders dışında kalan zamanlarını arkadaşlarıyla gönüllerince eğlenerek geçireceği ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Eylül-23 Ekim'de Gölköy kampüsünde sanatsal ve sportif etkinlikleri içeren gençlik festivali gerçekleştirileceği belirtildi.

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