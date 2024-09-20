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        Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan veda ziyaretleri

        Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Bolu Valisi Erkan Kılıç, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:05
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan veda ziyaretleri
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        Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Bolu Valisi Erkan Kılıç, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ve İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan'ı makamlarında ziyaret eden Kılıç, tüm adliye personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Kılıç, Bolu 2. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Cavit Nartop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım ile İl Emniyet Müdür Vekili Türker Uygur'a da veda ziyaretlerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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