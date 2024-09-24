Bolu'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Bolu'da devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bolu'da devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Susuzkınık köyü mevkisinde Veli Güler idaresindeki plakası öğrenilemeyen ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.