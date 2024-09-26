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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilk kez ekilen yağlık ayçiçeğin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:51
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilk kez ekilen yağlık ayçiçeğin hasadı gerçekleştirildi.

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından denenmek üzere Adaköy'de üretici Kamil Yıldız'ın 8 dönümlük tarlasına ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı için etkinlik düzenlendi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, ayçiçekleri biçer döverle hasat edildi.

        - Mengen Pazarköy'de Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı

        Mengen ilçesine bağlı Pazarköy'de yaklaşık 300 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

        Bölgedeki 17 köyde yaşayan çiftçi ve vatandaşların buluştuğu panayıra, Malatya, Kastamonu, Bilecik, Çankırı ve Denizli'den satıcılar da geldi.

        Pazarköy muhtarı Sefa Özevin, AA muhabirine, katılımın bir önceki yıla göre oldukça artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Pazarköy panayırında geleneksel olarak her yıl Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerden gurbetçilerimiz buluşuyor. Büyükşehirlerde alışveriş insanları yoruyor, köylerini tercih ediyorlar." dedi.

        Gözecik köyü muhtarı Recai Saygı da panayırın geçmişine ilişkin bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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