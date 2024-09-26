Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilk kez ekilen yağlık ayçiçeğin hasadı gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından denenmek üzere Adaköy'de üretici Kamil Yıldız'ın 8 dönümlük tarlasına ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı için etkinlik düzenlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, ayçiçekleri biçer döverle hasat edildi.

- Mengen Pazarköy'de Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı

Mengen ilçesine bağlı Pazarköy'de yaklaşık 300 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

Bölgedeki 17 köyde yaşayan çiftçi ve vatandaşların buluştuğu panayıra, Malatya, Kastamonu, Bilecik, Çankırı ve Denizli'den satıcılar da geldi.

Pazarköy muhtarı Sefa Özevin, AA muhabirine, katılımın bir önceki yıla göre oldukça artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Pazarköy panayırında geleneksel olarak her yıl Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerden gurbetçilerimiz buluşuyor. Büyükşehirlerde alışveriş insanları yoruyor, köylerini tercih ediyorlar." dedi.

Gözecik köyü muhtarı Recai Saygı da panayırın geçmişine ilişkin bilgi verdi.