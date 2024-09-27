Yeniçağa ve Dörtdivan'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı
Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.
Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.
Geleneksel olarak yapılan ve köylülerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırlarda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.
Panayırlara farklı illerden gelen esnaf ve köylüler, tezgahlarında çeşitli ürünleri satışa sundu.
Yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığı panayırlar, ilgi gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.