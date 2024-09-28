Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor

Kaz eti, köy ekmeği, keş ve el işleri gibi ürünlerin yer aldığı panayırda, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Gerede Belediyesi tarafından Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sunuyor.

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