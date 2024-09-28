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        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:16
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        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı başladı.

        Gerede Belediyesi tarafından Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sunuyor.

        Kaz eti, köy ekmeği, keş ve el işleri gibi ürünlerin yer aldığı panayırda, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

        Yarışmalarda dereceye giren vatandaşlara ödüllerini, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Congar verdi.

        Panayır, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

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