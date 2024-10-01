Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mengen-Gökçesu kara yolunda M.E. yönetimindeki 34 YNH 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ise A.Ş. idaresindeki 81 EK 930 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.
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