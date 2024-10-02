Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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