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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:24
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.

        Sis ve sağanak nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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