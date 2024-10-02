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        Diş sinir yapılarındaki hastalıkları tedavide ihmal, çene kemiği iltihabına yol açabilir

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Melis Oya Ateş, dişlerde bağ dokusu ve kök ucundaki hastalıkların tedavi edilmemesinin çene kemiğinde iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:01
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        Diş sinir yapılarındaki hastalıkları tedavide ihmal, çene kemiği iltihabına yol açabilir
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Melis Oya Ateş, dişlerde bağ dokusu ve kök ucundaki hastalıkların tedavi edilmemesinin çene kemiğinde iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi.

        Ateş, AA muhabirine, endodontinin, dişin damar ve sinir gibi yapılarının bulunduğu bağ dokusunda veya kök ucu çevresinde oluşan hastalıkları tedavi eden uzmanlık alanı olduğunu anlattı.

        Dişlerde endodonti gerektiren tedavilerin yapılmaması durumunda diş köklerinde enfeksiyonların oluşabileceğine değinen Ateş, "Bu enfeksiyonlar zamanla çene kemiği dokusuna yayılabilir ve çene kemiği iltihabına yol açabilir." dedi.

        Ateş, hastaların kliniğe ilk olarak ağrı şikayetiyle başvurduğunu, ağrıların sıcak ve soğuk içeceklerle başlayabildiğini ifade ederek, etken ortadan kalksa ve ilaç kullanılsa bile hastanın ağrısının geçmeyebildiğini kaydetti.

        Hastaların yüzünde şişlikler, apse oluşumu ve travma şikayetleriyle de endodonti kliniğine yönlendirildiğini belirten Ateş, "Ayrıca hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir. Rutin muayene esnasında hastadan aldığımız radyografilerle kök ucunda lezyonlar ya da çürükler tespit edebiliyoruz. Bu gibi durumlarda kök kanal tedavisi uygulanabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Diş ipleri ve fırçalarının etkin şekilde kullanılmasının önemini vurgulayan Ateş, düzenli diş kontrolü yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

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