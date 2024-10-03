Bolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Ertürk, Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne, Aydemir ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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