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        Bolu'da kasiyeri bıçakla tehdit edip gasbeden zanlı tutuklandı

        Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:09
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        Bolu'da kasiyeri bıçakla tehdit edip gasbeden zanlı tutuklandı
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        Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek kasadaki paraların gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından kişinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapan ekipler tarafından görüldü.

        Polislerden kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen I.D. (20), savcılık sorgusunun ardından çakırıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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