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        Bolu'da ağaçlık alana devrildikten sonra yanan otomobildeki 2 kişi öldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçlık alana devrildikten sonra yangın çıkan yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:05
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        Bolu'da ağaçlık alana devrildikten sonra yanan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçlık alana devrildikten sonra yangın çıkan yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden H 6876 BC Bulgaristan plakalı otomobil, Dolayız köyü Aynalıkaya mevkisinde ormanlık alandaki şarampole devrildi. Takla attıktan sonra duran araçta yangın çıktı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler itfaiye ekibince söndürülürken, aracın sürücüsü ve yanındaki kişinin yanmış cesetlerine ulaşıldı.

        Kazanın oluş şekli ve nedeni ile ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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