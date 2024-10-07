Bolu'da ağaçlık alana devrildikten sonra yanan otomobildeki 2 kişi öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçlık alana devrildikten sonra yangın çıkan yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçlık alana devrildikten sonra yangın çıkan yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden H 6876 BC Bulgaristan plakalı otomobil, Dolayız köyü Aynalıkaya mevkisinde ormanlık alandaki şarampole devrildi. Takla attıktan sonra duran araçta yangın çıktı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekibince söndürülürken, aracın sürücüsü ve yanındaki kişinin yanmış cesetlerine ulaşıldı.
Kazanın oluş şekli ve nedeni ile ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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