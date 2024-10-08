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        Bolu'da mantar toplarken kaybolan kadın jandarma dronuyla bulundu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde mantar toplarken kaybolan 53 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin dronuyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:26
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        Bolu'da mantar toplarken kaybolan kadın jandarma dronuyla bulundu
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde mantar toplarken kaybolan 53 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin dronuyla bulundu.

        Ahmetler Yaylası'na mantar toplamaya giden S.A, ormanlık alanda kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dron desteğiyle havadan arama yapan ekipler, kadını yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu Yumrutaş-Çapak mevkisinde buldu.

        Hızla bölgeye ulaşan ekipler, S.A'ya ambulansta müdahale etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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