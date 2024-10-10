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        Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak

        Bolu'da son bahar mevsiminde fotoğrafseverlerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım asfaltlama çalışması nedeniyle alternatif güzergahtan sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:50
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        Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak
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        Bolu'da son bahar mevsiminde fotoğrafseverlerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım asfaltlama çalışması nedeniyle alternatif güzergahtan sağlanıyor.

        Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Yedigöller'e ulaşımın güvenli ve kolay olması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Özellikle sonbahar mevsiminde ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü milli parkın yolunun 2,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor.

        Çalışma nedeniyle ana güzergah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, parka gelmek isteyen ziyaretçilerin, Çele Deposu yolunu kullanmaları gerektiği belirtildi.

        Asfaltlama çalışmasının 20 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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