Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak

Bolu'da son bahar mevsiminde fotoğrafseverlerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım asfaltlama çalışması nedeniyle alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Yedigöller'e ulaşımın güvenli ve kolay olması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Özellikle sonbahar mevsiminde ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü milli parkın yolunun 2,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor.

Çalışma nedeniyle ana güzergah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.