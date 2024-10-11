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        Bolu'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:01
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        Bolu'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinden Zonguldak istikametine ilerleyen Ümit A. kontrolündeki 14 FM 152 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Babahızır köyü mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ümit A. ile araçtakiler Leyla A. ve Nuran K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ankara-Zonguldak kara yolu Kıyaslar köyü mevkisinde ise Zonguldak istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Durumum bildirilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansta tedavi etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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