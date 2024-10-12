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        Yeniçağa'da "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:39
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        Yeniçağa'da "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.

        Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık için Harekete Geç" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Hükümet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, kamu kurumu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları dövizlerle sağlıklı yaşama dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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