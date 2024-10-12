Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gölköy sulama göleti mekvisinde Serkan S. idaresindeki 14 GL 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Serkan S. ile Zeynep A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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