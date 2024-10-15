Bolu'da gazeteciler YEDAM'ı ziyaret etti

Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji gibi bağımlılıklarla danışanlara ücretsiz destek sağlandığı ve tedavi süreci yürütüldüğü kaydedildi.

YEDAM'da görevli klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanı tarafından bağımlılıklarla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Derneğin başkan yardımcısı Faruk Çidem ve üyelerin bulunduğu heyet, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve YEDAM personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri, YEDAM'ı ziyaret etti.

Bolu'da gazeteciler, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek çalışmalar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı.

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