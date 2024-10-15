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        Bolu'da gazeteciler YEDAM'ı ziyaret etti

        Bolu'da gazeteciler, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek çalışmalar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:36
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        Bolu'da gazeteciler YEDAM'ı ziyaret etti
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        Bolu'da gazeteciler, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek çalışmalar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı.

        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri, YEDAM'ı ziyaret etti.

        Derneğin başkan yardımcısı Faruk Çidem ve üyelerin bulunduğu heyet, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve YEDAM personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çidem, proje düşüncelerinin olduğunu belirterek, işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

        YEDAM'da görevli klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanı tarafından bağımlılıklarla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar anlatıldı.

        Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji gibi bağımlılıklarla danışanlara ücretsiz destek sağlandığı ve tedavi süreci yürütüldüğü kaydedildi.

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        Galeri

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