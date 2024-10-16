Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bolu'da çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Çayırköy'de yaşayan bir köylü, tarlasında bulunan otları ve anızları temizlemek için ateş yaktı.

Yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına tarlanın çevresindeki engebeli arazi nedeniyle müdahale edemeyince orman teşkilatından yardım istendi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, köylünün tarlası ile çevresinde bulunan otluk alanlar ve bazı ağaçlar zarar gördü.

İtfaiye ve orman ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Köy sakini hakkında ise yangına neden olduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.