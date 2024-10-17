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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:21
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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Aşağısoku Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta Aslı K. idaresindeki 14 ACD 304 plakalı otomobil, Barış S. yönetimindeki 14 ACP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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