Seben'de çıkan ev yangını söndürüldü
Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereboy köyünde yaşayan Mustafa S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan felçli Hürrem S. köy sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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