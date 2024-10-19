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        Seben'de çıkan ev yangını söndürüldü

        Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:58
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        Seben'de çıkan ev yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dereboy köyünde yaşayan Mustafa S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan felçli Hürrem S. köy sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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