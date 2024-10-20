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        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:53
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        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
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        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Mudurnu yolu Doğancı köyü mevkisinde su kuyusuna köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna merdiven yardımıyla inerek köpeği kurtardı.

        Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra Doğancı köyüne bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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