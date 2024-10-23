Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Havan topu mermisinin bölgede bulunan askeri birliklerin atış taliminde kullanılan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı eski bir havan topu mühimmatı olduğu tespit edildi.

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