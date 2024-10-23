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        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu

        Bolu'da ormanlık alanda bulunan havan topu mermisi kontrollü şekilde imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:15
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        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu
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        Bolu'da ormanlık alanda bulunan havan topu mermisi kontrollü şekilde imha edildi.

        Alınan bilgiye göre, Hamzabey köyü çevresindeki ormanlık alanda mantar toplayanlar, havan topu mermisi buldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Havan topu mermisinin bölgede bulunan askeri birliklerin atış taliminde kullanılan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı eski bir havan topu mühimmatı olduğu tespit edildi.

        Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havan topu mermisini kontrollü şekilde imha etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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