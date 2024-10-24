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        Bolu'da tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:39
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        Bolu'da tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kadir K. idaresindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abant gişeleri mevkisinde kontrolden çıktı.

        Demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker, İstanbul yönünde ilerleyen Mirzeydin A. yönetimindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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