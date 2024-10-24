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        Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:01
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        Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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