Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.
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