Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi sonbahar renkleri arasında yolculuk imkanı sunuyor

Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahı kullanan sürücüler, sonbahar renkleriyle ortaya çıkan güzel manzara eşliğinde seyahat ediyor.

Elmalık, tünel giriş ve çıkışı ile viyadükler kesiminde, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

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