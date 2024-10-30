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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi sonbahar renkleri arasında yolculuk imkanı sunuyor

        "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapsı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma fırsatı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:03
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi sonbahar renkleri arasında yolculuk imkanı sunuyor
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        "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapsı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma fırsatı sağlıyor.

        Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Elmalık, tünel giriş ve çıkışı ile viyadükler kesiminde, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

        Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahı kullanan sürücüler, sonbahar renkleriyle ortaya çıkan güzel manzara eşliğinde seyahat ediyor.

        Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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