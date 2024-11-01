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        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da, yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 00:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:37
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        Bolu'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da, yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Aşağısoku Mahallesi Çay Sokak'ta kimsenin yaşamadığı ve sahibinin hobi amaçlı kullandığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

        Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekibi sevk edildi.

        Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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