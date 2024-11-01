Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, sahasında kaybetmeyen güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ve futbolcularının da buna cevap verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kahraman, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirtti.

Bir hedef için çaba harcadıklarını anlatan Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle bu sene zor bir lig. Hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü herkes birbirini yenebiliyor. Biz bir şekilde bir çıkış yakalamak istiyorduk. Bunu Çorum maçı ile başlatıp ilk deplasman galibiyetimizi İstanbulspor karşısında aldık. İçeride kaybetmeyen, güçlü futbol oynayan, istediğini alan bir Bolu takımı yaratmaya çalışıyoruz. Bunda da futbolcuların verdiği cevap çok değerli." şeklinde konuştu.

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını anlatan Kahraman, "Bir sistem değişikliği var. Ama bu takım her sistemi oynayabilecek kapasiteye sahip. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümüzdeki hafta mili takım arası var. Bir deplasman maçımız var. Bu aldığımız 9 puan, arka arkada 3 galibiyet çok değerli. Ama en değerli olacak maç Bandırma'dan galibiyet almamız. Yukarıda kalıcılığı sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı. - Central Hospital Ümraniyespor cephesi