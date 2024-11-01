Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, sahasında kaybetmeyen güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ve futbolcularının da buna cevap verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, sahasında kaybetmeyen güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ve futbolcularının da buna cevap verdiğini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kahraman, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirtti.

        Bir hedef için çaba harcadıklarını anlatan Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle bu sene zor bir lig. Hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü herkes birbirini yenebiliyor. Biz bir şekilde bir çıkış yakalamak istiyorduk. Bunu Çorum maçı ile başlatıp ilk deplasman galibiyetimizi İstanbulspor karşısında aldık. İçeride kaybetmeyen, güçlü futbol oynayan, istediğini alan bir Bolu takımı yaratmaya çalışıyoruz. Bunda da futbolcuların verdiği cevap çok değerli." şeklinde konuştu.

        Çalışmalarının karşılığını aldıklarını anlatan Kahraman, "Bir sistem değişikliği var. Ama bu takım her sistemi oynayabilecek kapasiteye sahip. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümüzdeki hafta mili takım arası var. Bir deplasman maçımız var. Bu aldığımız 9 puan, arka arkada 3 galibiyet çok değerli. Ama en değerli olacak maç Bandırma'dan galibiyet almamız. Yukarıda kalıcılığı sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        - Central Hospital Ümraniyespor cephesi

        Central Hospital Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü İlhan Özer ise rakiplerinin daha oynadığını dile getirerek, "Maçı bizden daha çok istediler. Biz cevap veremedik." dedi.

        Karşılaşmanın 15. dakikasında kaptırdıkları bir topla ilk golü yediklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

        "İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı orta sahaya bir hamle yaptık. Skoru 1-1'e getirmeye çalışırken bir arkadaşımız çift sarı karttan atıldı ve 10 kişi kaldık. 10 kişi daha çok pozisyona girmeye başladık. Maalesef tekrar top bizim ayağımızdayken rakibin baskısına cevap veremedik. İkinci gol de yine rakibin baskısından geldi. Boluspor zaten bir penaltı kaçırdı. Bugün kalecimiz Cihan maç 3-0 olmasına rağmen iyi işler yaptı. Dokanovic orta sahayı iyi tuttu. Onun haricinde diğer oyuncularımız gününde değildi. Boluspor'un baskısına cevap veremediler. Boluspor'u tebrik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...
        Sürücüsü rahatsızlanan cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı
        Sürücüsü rahatsızlanan cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı
        Bolu'da cipin kafede oturanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da cipin kafede oturanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da 10 firari hükümlü yakalandı