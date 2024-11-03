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        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hazan mevsiminin renkleri eşliğinde vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:15
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        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hazan mevsiminin renkleri eşliğinde vakit geçiriyor.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ve çevresinde sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar, göl manzarası eşliğinde misafirlerini karşılıyor.

        Soğuk havaya rağmen hafta sonunda parka yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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