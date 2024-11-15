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        Bolu'da ormandan kaçak kesim yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Bolu'da ormanda kaçak ağaç kesimi yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:42
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        Bolu'da ormandan kaçak kesim yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da ormanda kaçak ağaç kesimi yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve Gerede ilçesinde 792 göknar ağacının kesilip kaçak olarak Ankara'ya sevk edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalıştıkları belirlenen zanlılar İ.A, A.A. ve S.B, Bolu'nun Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, ağaçları satın alan F.A. ise Ankara'da gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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