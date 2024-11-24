Bolu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Bu arada Mudurnu ilçesindeki yoğun karın ardından 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

İki gündür aralıklarla devam eden yağış kent merkezinde günlük yaşamı ve bölgeden geçen Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

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