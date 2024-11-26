Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı

Bomba imha robotuyla yapılan incelemede çantanın içinde kırmızı renkli cisim görüldü. Çantanın imha edilmesine karar veren ekiplerin hazırladığı düzenek, bomba imha robotuyla çantanın yanında patlatıldı. Çantanın içindeki cismin cüzdan olduğu belirlendi.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, askerlik şubesinin çevresindeki cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.