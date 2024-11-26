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        Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı

        Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:34
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        Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı
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        Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı.

        Tabaklar Mahallesi'ndeki askerlik şubesinin duvarının dibinde çanta gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbarı değerlendiren polis ekipleri, askerlik şubesinin çevresindeki cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.

        Bomba imha robotuyla yapılan incelemede çantanın içinde kırmızı renkli cisim görüldü. Çantanın imha edilmesine karar veren ekiplerin hazırladığı düzenek, bomba imha robotuyla çantanın yanında patlatıldı. Çantanın içindeki cismin cüzdan olduğu belirlendi.

        Ekipler, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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