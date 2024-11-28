Seçim çalışmasındaki kazada omurgası kırılan muhtar fizik tedaviyle yürümeye başladı

ZAFER GÖDER - Bolu'da yerel seçim sürecinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurga kırığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan muhtar Hüseyin Alperen Budak, fizik tedavi sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Mengen ilçesinde Beşler Mahallesi muhtarlığına aday olan 32 yaşındaki Budak, yaklaşık 9 ay önce seçim çalışmaları yürütürken otomobiliyle kaza yaptı.

Omurga kırığı nedeniyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 8 saat süren ameliyat geçiren Budak, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Belden aşağısı tutmadığı için seçim çalışmalarını tekerlekli sandalyede sürdüren Budak, muhtar seçildi. Doktorların yürümesinin zor olduğunu söylemesine rağmen umudunu kaybetmeyen Budak, ayağa kalkmak için evinde yaptığı egzersizlerle bacaklarını bir nebze güçlendirdi.

Muhtar, muayenelerin ardından yaklaşık 5 ay önce İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Fizyoterapistlerin desteği ve kendi gayretleriyle yeniden desteksiz adım atmanın sevincini yaşayan Budak, tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

- "Kendime 'Sen bunu da atlatacaksın.' dedim" Budak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine yerel seçimlerde adayı olduğunu söyledi. Yoğun seçim mesaisi yürüttüğünü anlatan Budak, seçime 1,5 ay kala Kuzgöl köyünden ilçe merkezine dönerken otomobiliyle yaptığı kazada omurgasının kırıldığını belirtti.

Budak, zorlu bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek şöyle devam etti: "Beyin ve sinir cerrahisi bölümünden Ali Rıza Gezici ameliyatımı yaptı. Ona bir hayat borçluyum. Kırığımın çok büyük olduğunu söyledi. 'Bir parmak aşağıda ya da yukarıda olsa seni 3 gün sonra yürütürdüm ama kesin bir şey söyleyemiyorum.' dedi. O zamana kadar kendimi çok tutmuştum, ondan sonra ağladım. O an gözümün önünde canlanıyor. 'Beni ne yap ne et kaldır. Yapacak daha çok işim var.' dedim. Doktor bundan sonraki sürecin biraz zor geçeceğini anlattı. Bacaklarımı kımıldatamadığımı söyleyince, hemen çarşafı açtı. Bacaklarıma masaj yaptı, ittirdi, çekti. O an odada bir sevinç tufanı oldu. Kısa sürede öyle bir reaksiyon görmeyi ummuyorlarmış."

Taburcu edildikten sonra seçim çalışmalarına tekerlekli sandalyede devam ettiğini, seçimi kazanınca fizik tedavi için hastaneye yattığını ifade eden Budak, şunları kaydetti: "'Alperen sen nelerini atlattın. Bu sana Rabbinin çizdiği bir yol, şikayet etmek yok. Sen bunu da atlatacaksın.' dedim. Tüm çabalarım, bana güvenerek oy veren mahalle sakinlerine daha iyi hizmet etmek içindi. Kendime hedef koydum, şartladım. Yapacaklarımın farkındaydım. Buraya tekerlekli sandalyeyle geldim. Önce 'walker', sonra iki değnekle, ardından da düz yerlerde hiçbir şey kullanmadan yürümeye başladım."