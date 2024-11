Seçim çalışmasındaki kazada omurgası kırılan muhtar fizik tedaviyle yürümeye başladı

ZAFER GÖDER - Bolu'da yerel seçim sürecinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurga kırığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan muhtar Hüseyin Alperen Budak, fizik tedavi sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Mengen ilçesinde Beşler Mahallesi muhtarlığına aday olan 32 yaşındaki Budak, yaklaşık 9 ay önce seçim çalışmaları yürütürken otomobiliyle kaza yaptı.

Budak, zorlu bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Beyin ve sinir cerrahisi bölümünden Ali Rıza Gezici ameliyatımı yaptı. Ona bir hayat borçluyum. Kırığımın çok büyük olduğunu söyledi. 'Bir parmak aşağıda ya da yukarıda olsa seni 3 gün sonra yürütürdüm ama kesin bir şey söyleyemiyorum.' dedi. O zamana kadar kendimi çok tutmuştum, ondan sonra ağladım. O an gözümün önünde canlanıyor. 'Beni ne yap ne et kaldır. Yapacak daha çok işim var.' dedim. Doktor bundan sonraki sürecin biraz zor geçeceğini anlattı. Bacaklarımı kımıldatamadığımı söyleyince, hemen çarşafı açtı. Bacaklarıma masaj yaptı, ittirdi, çekti. O an odada bir sevinç tufanı oldu. Kısa sürede öyle bir reaksiyon görmeyi ummuyorlarmış."