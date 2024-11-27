Kar erimeye başladı, Gölköy'de su seviyesi arttı

BOLU'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'deki su seviyesi, yağmur ve kar yağışı sonrası yüzde 19'dan 25'e yükseldi.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, sıcak hava, kuraklık ve ekili arazilerin sulanması nedeniyle yüzde 19 seviyesine geriledi. Son günlerde kentte etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası Gölköy'ün su seviyesi arttı. Gölköy'ün su seviyesi yüzde 25'e yükselirken, karların erimesi ile su seviyesinin daha da artması bekleniyor.