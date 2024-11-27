Birlikte karavanda yaşadığı sevgilisini öldürüp mezarını kazdı, jandarma gelince intihar etti

BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde birlikte karavanda yaşadığı sevgilisi Sevinç Alemdar’ı öldürdüğü iddia edilen Selçuk Şahin, olay yerine jandarma ekibi gelince tabancayla yaşamına son verdi. Karavanın yakınında kazılı boş mezar bulundu.

Olay, dün Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan Selçuk Şahin ve Sevinç Alemdar, 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı. Alemdar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, Selçuk Şahin karşıladı. Şahin, jandarma ekibine Alemdar’ın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç Alemdar’ı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi. Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede Sevinç Alemdar'ın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü. Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. Selçuk Şahin’in, öldürdüğü Sevinç Alemdar’ı gömmeyi planladığı belirlendi.