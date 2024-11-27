Bolu Dağı Tüneli kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacak

Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

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