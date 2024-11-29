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        Bolu Valisi Aydın, Mengen'i ziyaret etti

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mengen'e ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:55
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        Bolu Valisi Aydın, Mengen'i ziyaret etti
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mengen'e ziyaretlerde bulundu.

        Vali Aydın, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ziyaret etti.

        Daha sonra Vali Aydın, Atatürk Ortaokulu bünyesinde Metin Uçar Vakfı tarafından oluşturulan bilişim, müzik ve görsel sanatlar sınıflarını, İlçe Müftülüğü tarafından Mengen Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde yapımı devam Diyanet Kitap Kafe inşaatını, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden güçlendirme çalışmalarını inceledi.

        Vali Aydın, uygulama mutfağında geleceğin aşçılarıyla bir araya geldi.

        Mengen'de bulunan Ata Tohum Ambarını da ziyaret eden Aydın, tohumların muhafaza ve çoğaltılma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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