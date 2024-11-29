Bolu Valisi Aydın, Mengen'i ziyaret etti

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mengen'e ziyaretlerde bulundu.

Vali Aydın, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ziyaret etti.

Daha sonra Vali Aydın, Atatürk Ortaokulu bünyesinde Metin Uçar Vakfı tarafından oluşturulan bilişim, müzik ve görsel sanatlar sınıflarını, İlçe Müftülüğü tarafından Mengen Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde yapımı devam Diyanet Kitap Kafe inşaatını, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden güçlendirme çalışmalarını inceledi.